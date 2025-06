Eanes elogia discurso de Marcelo e generosidade da condecoração que recebeu

Ramalho Eanes falava aos jornalistas no final da cerimónia do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, que este ano se realizaram em Lagos, no distrito de Faro, e nas quais foi condecorado pelo Presidente da República com o grande-colar da Ordem Militar de Avis.

O antigo chefe de Estado referiu que essa condecoração distingue "todos os militares, todos os trabalhadores portugueses, todos os intelectuais, enfim, toda a comunidade nacional", sendo "muito generosa".

Depois, destacou as mensagens inerentes ao discurso hoje proferido por Marcelo Rebelo de Sousa: "Mostrou de onde viemos, o que em conjunto fizemos, os erros que cometemos enquanto comunidade, mas também apontando a capacidade de os ultrapassar".

Ramalho Eanes disse que cabe agora aos portugueses "enfrentar um desafio terrível, que é um desafio interno potenciado no exterior".

"Em conjunto, os portugueses querem fazer o futuro", acrescentou.