Educação e habitação nas campanhas de Alexandra Leitão e João Ferreira em Lisboa
Alexandra Leitão promete rendas acessíveis para os lisboetas. João Ferreira quer investimento nas escolas.
No arranque da campanha eleitoral, a candidata à presidência da Câmara Municipal de Lisboa pela coligação Viver Lisboa promete fazer da habitação uma prioridade. Aos jornalistas, Alexandra Leitão criticou as políticas de habitação de Luís Montenegro.
Entre o Mercado de Sapadores e o Largo da Graça, Alexandra Leitão falou com comerciantes e ouviu as preocupações da população. A candidata apoiada por PS, Livre, BE e PAN esteve acompanhada por André Biveti, candidato à presidência da Junta de Freguesia de São Vicente.
Também em Lisboa, o primeiro dia oficial de campanha começou bem cedo para o candidato da CDU, que dedicou a manhã à educação.
João Ferreira foi falar com os pais dos alunos da Escola Básica com segundo e terceiro ciclo Delfim Santos em S. Domingos de Benfica e ouviu muitas reclamações. A CDU quer que uma parte do dinheiro do IRS que Carlos Moedas devolve aos munícipes seja investido na manutenção das escolas do concelho de Lisboa.Mais logo, Carlos Moedas apresenta a candidatura "Por ti Lisboa", apoiada pelo PSD, CDS PP e Iniciativa Liberal com a presença de Isabel Días Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid no Centro de Congressos de Lisboa.