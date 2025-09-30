Educação e habitação nas campanhas de Alexandra Leitão e João Ferreira em Lisboa

No arranque da campanha eleitoral, a candidata à presidência da Câmara Municipal de Lisboa pela coligação Viver Lisboa promete fazer da habitação uma prioridade. Aos jornalistas, Alexandra Leitão criticou as políticas de habitação de Luís Montenegro.



Entre o Mercado de Sapadores e o Largo da Graça, Alexandra Leitão falou com comerciantes e ouviu as preocupações da população. A candidata apoiada por PS, Livre, BE e PAN esteve acompanhada por André Biveti, candidato à presidência da Junta de Freguesia de São Vicente. Entre o Mercado de Sapadores e o Largo da Graça, Alexandra Leitão falou com comerciantes e ouviu as preocupações da população. A candidata apoiada por PS, Livre, BE e PAN esteve acompanhada por André Biveti, candidato à presidência da Junta de Freguesia de São Vicente.

Também em Lisboa, o primeiro dia oficial de campanha começou bem cedo para o candidato da CDU, que dedicou a manhã à educação.



