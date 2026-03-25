Eleição de órgãos externos da Assembleia da República marcada para 16 de abril

António José Seguro convocou a sua primeira reunião do Conselho de Estado como presidente da República para o próximo dia 17 de abril, elegendo “segurança e defesa” como tema.



"Garantia política e negocial"



Na semana passada, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, estiveram reunidos no Parlamento, mas o encontro revelou-se inconclusivo.



O partido de extrema-direita aventou já o nome a propor para o Constitucional. Trata-se do juiz desembargador Luís Brites Lameiras.



c/ Lusa