Eleições antecipadas. PCP apela à "salvaguarda" da democracia

Paulo Raimundo, do PCP sublinha a ideia do PR da "salvaguarda" da democracia destacada por Marcelo Rebelo de Sousa, apelando a uma resposta aos problemas dos portugueses.

"Estaremos prontos para assumir as responsabilidades que o povo entender", assegurou.



Paulo Raimundo enfatizou ainda que a oposição do partido ao Governo não se limita ao caso concreto que levou à queda do Governo.



Considerou ainda que, ao incidir uma parte da intervenção em torno do caso, o presidente da República sublinhou as responsabilidades que o Governo tem na sua queda



"Não há nada que o primeiro-ministro possa vir a explicar que altere aquilo que não devia ter sido feito"