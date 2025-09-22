Eleições autárquicas. Terminou o prazo de inscrição para voto antecipado

Podem ainda votar antecipadamente eleitores que por razões profissionais se encontrem deslocados no dia da eleição, mas as regras são diferentes. Neste caso, não é exigida a apresentação de um requerimento e as datas para votar são diferentes.





Entre os dias 2 e 7 de outubro podem dirigir-se ao presidente da câmara do município onde estão recenseados, manifestando a sua vontade de exercer antecipadamente o direito de voto e apresentar o documento de identificação civil, bem como o documento comprovativo do impedimento invocado, assinado pelo seu superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que comprove suficientemente a existência do impedimento ao normal exercício do direito de voto, consoante os casos.

Estes terão de enviar um requerimento ao presidente da câmara do município em que se encontrem recenseados e poderão, depois, votar entre 29 de setembro e 2 de outubro no local onde se encontram. Nessas datas, o presidente da câmara do município desloca-se ao estabelecimento de ensino/hospitalar/prisional e recolhe os votos.Podem ainda votar antecipadamente, entre os dias 2 e 7 de outubro, os eleitores trabalhadores que estejam impedidos de se deslocar à assembleia de voto, por imperativo decorrente do exercício das suas funções profissionais.Para o restante eleitorado, o voto apenas é possível a 12 de outubro.