Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O socialista Paulo Cafôfo garante que vai começar a falar com os partidos da oposição assim que for conhecido o resultado eleitoral das regionais. Já Miguel Albuquerque, do PSD, mantém a convicção numa vitória e diz que é a única forma de acabar com "as convulsões na região" madeirense.