Eleições europeias. Livre defende a criação de um "rendimento básico incondicional"

Segundo o candidato do Livre às europeias, este rendimento permitiria aos trabalhadores uma melhor negociação com a entidade patronal por melhores salários, "visto que ao receberem este salário não precisariam de mais dinheiro para viver".Questionado sobre como é que este rendimento seria financiado, Francisco Paupério explicou que o objetivo é redirecionar a partir de outros subsídios. "Podemos retirar alguns subsídios para coletar mais dinheiro, porque no fundo este rendimento básico incondicional daria uma vida digna a todas as pessoas", esclareceu.Este rendimento básico seria aplicado só em Portugal e todos os cidadãos europeus teriam direito a este rendimento. Na União Europeia, o Livre propõe uma "harmonização fiscal".

O partido propõe também um salário mínimo europeu que varie de país para país.