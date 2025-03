Eleições na Madeira. Miguel Albuquerque apela a "maioria para governar"

Miguel Albuquerque, em campanha no Funchal, apelou aos madeirenses para concentrarem votos no PSD Madeira. Quando a alegadas coligações com o IL, se não for chefe de Governo, o candidato lembrou que quem determina quem é o presidente do Executivo Regional são os eleitores.

"Nós precisamos de maioria para governar e os madeirenses estão conscientes que é necessário concentrar os votos no PSD, não dispersar os votos, no sentido de garantir essa maioria", afirmou Miguel Albuquerque.



Caso não tenha uma maioria confortável, o candidato do PSD Madeira, e atual presidente do Governo, considerou que o importante "é continuar a fazer um apelo aos madeirenses e porto-santenses, no sentido de assegurar essa maioria".



Sobre as proposta de coligação da Iniciativa Liberal, caso Miguel Albuquerque não seja o líder do PSD Madeira, o candidato social-democrata começou por referir que Rui Rocha não "percebe nada do que se passa" no arquipélago.



"Quem determina quem é chefe do Governo na Madeira não é o Rui Rocha, (...) é o povo".