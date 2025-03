Eleições na Madeira. Paulo Cafôfo apela ao "voto útil" no PS "que garante a mudança"

Paulo Cafôfo já está em campanha no Funchal, este domingo. O candidato do PS ao Governo Regional da Madeira pede aos eleitores "a oportunidade de fazer a mudança" e de "resolver os problemas que o PSD não tem sido capaz de resolver".

Ao votar noutros partidos, adverte Paulo Cafôfo, "acaba por haver" dispersão na qual "se desperdiça a oportunidade de fazer a mudança".



"A mudança só pode acontecer com o Partido Socialista, convergindo os votos nos Partido Socialista, de modo a que tenhamos nós oportunidade (...) de poder governar a Madeira, de fazer melhor e de resolver os problemas que o PSD não tem sido capaz de resolver", afirmou aos jornalistas, no início da campanha eleitoral.



Quanto a coligações, nomeadamente com o JPP, o candidato lembra que a "decisão é dos eleitores", mas que "se os cidadãos querem pôr fim aos governos a prazo, num governo que dura poucos meses (...), a única forma é termos um Governo liderado (...) pelo Partido Socialista e onde os eleitores não desperdicem esta oportunidade".



"Se estão descontentes, não vale a pena estarem a votar noutros partidos", repetiu. "É concentrar naquele partido que está em melhores condições de ser Governo".



Por isso, Paulo Cafôfo apelou que "o voto útil, o voto no PS, é o voto que garante a mudança".



"Esta não é a hora de fazer experimentalismos, é a hora de concentrar os votos no PS".