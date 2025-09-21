Eleições presidenciais. BE aprova apoio a candidatura de Catarina Martins
O Bloco de Esquerda (BE) anunciou hoje o apoio à candidatura de Catarina Martins à Presidência da República, com o objetivo de mobilizar a esquerda nestas eleições.
"O Bloco de Esquerda considera indispensável a presença desta alternativa. O Bloco apoiará a candidatura de Catarina Martins e empenhar-se-á na sua campanha eleitoral", lê-se numa resolução aprovada pela Mesa Nacional do BE.
O partido recordou, no documento, que em junho a Mesa Nacional reiterou a posição a favor de uma candidatura de convergência ampla nas eleições presidenciais: "Para concretizar esse objetivo, a direção do Bloco fez todas as diligências ao seu alcance. Contudo, esse caminho não foi viabilizado por pessoa independente que o representasse".
O BE considerou agora que a candidatura de Catarina Martins, atualmente no Parlamento Europeu, dá corpo à garantia de constitucional de um Estado social eficiente, "tal como à rejeição de todo o militarismo".
"Esta é uma candidatura aberta e empenhada num país que seja a comunidade de quem nele vive, rejeitando as políticas de ódio e exploração que nos arrastam para a saída neofascista. É a voz da liberdade", defendeu o Bloco.
As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.