António José Seguro disse que o PS "tem todo o tempo do mundo para decidir" se o apoia na corrida presidencial.

Em declarações à CNN Portugal, o candidato admitiu que o Partido Socialista está numa situação que "não é fácil", mas defendeu que ainda há tempo e avisou que tem muita gente com ele, dentro e fora do partido.



Seguro disse que avaliou as condições antes de assumir este desafio, e afirmou que avança sem amarras.