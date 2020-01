Eleições PSD. Miguel Pinto Luz considera polémica sobre quotas uma fuga ao "verdadeiro debate"

O outro candidato à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz, considera extemporâneo falar de impugnação das diretas, quando faltam apenas dois dias para a eleição do novo presidente do partido. Pinto Luz acusa também Rui Rio de não entender o que é importante para o PSD.