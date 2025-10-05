Eleitores satisfeitos com Cascais, onde o PSD tenta renovar a autarquia

Para trás ficam os panfletos com as propostas eleitorais e com os retratos de quem quer vir a representar a população.





Miguel Caramelo é feirante e mora no concelho há mais de 40 anos.





Ao pescoço traz uma fita da coligação Viver Cascais (PSD/CDS), encabeçada por Nuno Piteira Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, que pretende agora chegar à presidência da autarquia. Carlos Carreiras, atual presidente, atingiu o limite de mandatos e não pode recandidatar-se. “Cascais está impecável”, garante Miguel Caramelo, à frente de uma banca de malas e carteiras.





“Passam todos por aqui”, conta. Não quer revelar o sentido de voto, mas aponta para a fita que tem ao pescoço para explicar em quem vai votar: “Voto sempre”.





Quem também vai votar na coligação Viver Cascais é Madalena, de 18 anos. Vai às urnas pela primeira vez e está entusiasmada: “Eu gosto de política desde cedo. É algo que já queria fazer há muito tempo”. A escolha foi fácil, já que integra a JSD.





Mas nem todos os cascalenses sabem ainda em quem votar. Clotilde lê junto à Feira de Carcavelos e, no saco, leva mais do que as compras: tem também vários panfletos distribuídos pelos candidatos que passaram pela zona. “Estou a ver e a sentir o pulsar de tudo isto para depois poder decidir o que seja melhor para o nosso Cascais.”





O PSD lidera a autarquia há mais de 20 anos. Clotilde acredita que pode ser um bom momento para a câmara ganhar sangue novo, com novas ideias, já que há problemas, como a habitação, que a preocupam.





Nestas eleições, concorrem nove candidaturas à presidência da Câmara de Cascais:

Viver Cascais, liderada por Nuno Piteira Lopes;PS, com João Ruivo;Bloco de Esquerda, Livre e PAN, em coligação, encabeçada por Alexandre Abreu;António Pinto Pereira, que deixou o Chega e concorre como independente, com apoio da Nova Direita e do Nós, Cidadãos;João Maria Jonet, como independente;Fábio Pereira, pelo ADN;Manuel Simões de Almeida, pela Iniciativa Liberal;João Rodrigues dos Santos, pelo Chega;Carlos Rabaçal, pela CDU.