Elina Fraga considera auditoria "infame e inqualificável"

A ex-bastonária da Ordem dos Advogados considera "infame e inqualificável" a auditoria de que foi alvo.



A investigação do Ministério Público foi conhecida um dia depois de ter sido escolhida por Rui Rio para vice-presidente do PSD.



A decisão do novo presidente do PSD foi contestada no congresso social-democrata, com vaias e acusações de traição.