Em Ansião, André Ventura cortou bolo e pediu "bons autarcas"

por Teresa Borges - Antena 1

Foto: Teresa Borges - Antena 1

André Ventura não quer "apontar números" para as eleições autárquicas, mas considera que teria razão para cantar vitória se se aproximasse "o mais possível" das vitórias por concelho que alcançou nas últimas legislativas ou se conquistasse "câmaras significativas".

VER MAIS
Em Ansião, distrito de Leiria, o presidente do Chega definiu objetivos para as eleições de 12 de outubro e insistiu na necessidade de o Chega se transformar num partido autárquico.

Na única ação de pré-campanha do dia, André Ventura participou num breve contacto com a população, acompanhado pelo candidato à presidência da Câmara Municipal de Ansião e pelo líder da distrital, e aproveitou para visitar a recém-inaugurada sede concelhia.
PUB
PUB