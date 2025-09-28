Em Ansião, André Ventura cortou bolo e pediu "bons autarcas"
Foto: Teresa Borges - Antena 1
André Ventura não quer "apontar números" para as eleições autárquicas, mas considera que teria razão para cantar vitória se se aproximasse "o mais possível" das vitórias por concelho que alcançou nas últimas legislativas ou se conquistasse "câmaras significativas".
Na única ação de pré-campanha do dia, André Ventura participou num breve contacto com a população, acompanhado pelo candidato à presidência da Câmara Municipal de Ansião e pelo líder da distrital, e aproveitou para visitar a recém-inaugurada sede concelhia.