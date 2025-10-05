Em Bragança, Montenegro ataca ex-ministros PS que surgem na campanha socialista e promete execução de fundos PRR
Foto: Inês Ameixa
Num pavilhão preenchido, em Bragança, o presidente do PSD e primeiro-ministro não escondeu as raízes e uma terra que conhece bem: "Conheço bem este concelho e a minha ligação a Rabal... o país todo já sabe", gracejou em referência aos terrenos que tem naquela freguesia de Bragança e que ficaram conhecidos na sequência da polémica com a empresa familiar Spinumviva.
Mas foi naquele comício que o líder do PSD aproveitou para criticar a campanha socialista, mais precisamente os antigos ministros do Governo PS que têm aparecido ao lado de José Luís Carneiro. Montenegro diz que "vários protagonistas" que entraram na campanha autárquica do PS dizem agora "exactamente o contrário" daquilo que fizeram quando lideravam o país.
Já Paulo Xavier, candidato do PSD à Câmara Municipal de Bragança, pede que se repita o mesmo feito das últimas autárquicas de 2021, em que os social-democratas venceram todas as freguesias. E polariza as eleições no concelho, que serão entre uma candidatura "que defende o poder a qualquer custo" e uma candidatura que defende "a democracia e a verdade".