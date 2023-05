Em democracia, a opinião é livre, defende Santos Silva

Augusto Santos Silva foi questionado esta manhã pelos jornalistas, sobre a posição assumida pelo antigo chefe de Estado, mas respondeu com a ideia de que a liberdade de expressão deve ser sempre respeitada.Quanto aos últimos desenvolvimentos na comissão de inquérito à TAP, o presidente da Assembleia da República considera que é importante que este órgão se volte a focar no objetivo para o qual a Comissão de Inquérito foi constituída: ou seja, a companhia aérea portuguesa.O presidente da Assembleia da República a recordar qual o objectivo concreto da comissão de inquérito à TAP, que tem vindo a colocar o foco em temas paralelos, como os incidentes no Ministério das Infraestruturas e também a actuação do Serviço de Informações de Segurança, na recuperação do computador que estava atribuído ao antigo adjunto do ministro João Galamba.Sobre essa actuação em concreto, Augusto Santos Silva acredita que a lei foi cumprida, neste caso.