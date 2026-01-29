Política
Presidenciais 2026
Em Leiria Ventura pede "ação" e ouve acusações de aproveitamento
"Hoje só vou falar da calamidade", afirma André Ventura em resposta a um jornalista na primeira ação de campanha do dia: uma visita a uma empresa de comercialização de frutas em Cantanhede, distrito de Coimbra.
Fotos: Tiago Petinga/LUSA
A empresa em questão saiu ilesa à passagem da tempestade Kristin, mas foi o cenário escolhido pelo candidato a Belém para deixar as primeiras críticas sobre a gestão da crise, dirigidas ao Governo e ao Presidente da República.
“Acho que devemos apelar a que hoje todos assumam o seu papel, desde a Ministra da Administração Interna até ao Presidente da República. Nós não podemos ter agentes políticos desaparecidos em combate, sobretudo quando o combate está a acontecer”, atirou André Ventura, depois de ter acusado o executivo e Marcelo Rebelo de Sousa de “um certo desaparecimento” nos últimos dias.
Numa manhã marcada pela visita do primeiro-ministro a zonas afetadas pelo mau tempo, o líder do Chega defendeu que Luís Montenegro “já devia ter tomado essa iniciativa”, lamentando que não tenha decretado mais cedo a situação de calamidade.
A caravana seguiu para a cidade de Leiria, onde as marcas da passagem da tempestade são ainda visíveis.
Durante a visita de menos de uma hora, inserida no programa da campanha eleitoral, André Ventura afirmou que um político deve estar no terreno. “Quando há tempestades eu acho que a função de um político é estar lá e ouvir as pessoas”, sublinhou. “Porque é que as coisas falharam num país que já passou tantas vezes por isto”, questionou o candidato presidencial, apontando falhas ao nível da liderança e prevenção e pedindo "urgência" na atribuição de apoios aos afetados.Na passagem por Leiria, André Ventura distribuiu fotografias, ouviu queixas dos residentes, mas também acusações de oportunismo. "É só para aparecer!", exclamou um jovem que passou enquanto o líder do Chega falava com os jornalistas. "Aproveitarem-se... isto é uma vergonha", atirava alguns metros atrás outra jovem quando viu passar a comitiva de André Ventura.