"Em Lisboa, há unicórnios mas não há bicicletas"

por Alexandra Sofia Costa

Foto: Alexandra Sofia Costa

Diz João Ferreira, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto pedala pela cidade.

O percurso começou nos Olivais mas começou mal. Nenhuma bicicleta na doca. João Ferreira teve que percorrer várias docas até encontrar uma bicicleta disponível. A aplicação online também revelou ser de pouca confiança. "O sistema está saturado e é pouco fiável", diz.

"Não se compreende como é que uma cidade que chegou a ser capital da inovação, e que faz questão de sublinhar o seu papel no desenvolvimento de empresas tecnológicas não consegue ter uma aplicação para a gestão de um sistema de bicicletas que funcione".

João Ferreira considera ainda que existem "muitas bicicletas com problemas mecânicos", e uma aplicação "com bloqueios sucessivos".
Hoje, o dia de campanha da Cdu à Câmara de Lisboa foi dedicado aos problemas de mobilidade na cidade de Lisboa.
