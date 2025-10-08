Política
"Em Lisboa, há unicórnios mas não há bicicletas"
Diz João Ferreira, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto pedala pela cidade.
"Não se compreende como é que uma cidade que chegou a ser capital da inovação, e que faz questão de sublinhar o seu papel no desenvolvimento de empresas tecnológicas não consegue ter uma aplicação para a gestão de um sistema de bicicletas que funcione".
João Ferreira considera ainda que existem "muitas bicicletas com problemas mecânicos", e uma aplicação "com bloqueios sucessivos". Hoje, o dia de campanha da Cdu à Câmara de Lisboa foi dedicado aos problemas de mobilidade na cidade de Lisboa.