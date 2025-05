Com forças retemperadas, depois do incidente com tinta verde num comício, em Lisboa, Rui Rocha insistiu que representa o único partido que fala em propostas, voltou a sublinhar as privatizações como prioridade do programa e afirmou que não passa certificados de bom comportamento à AD.





Rui Rocha retomou o exemplo do percurso pessoal sublinhando que subiu na carreira sem carteira de contactos.