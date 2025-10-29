Em outubro. Faltam professores em 480 agrupamentos de escolas

"Um dos problemas mais graves é a falta de professores", reconheceu o ministro da Educação, Ciência e Inovação, ao intervir em sede de comissão parlamentar, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

O número avançado pelo titular da pasta da Educação pode já estar desatualizado, como admitiu o próprio.

, indicou Fernando Alexandre.

Os 1.240 horários sem docentes, prosseguiu o governante, "estão todos concentrados" na Grande Lisboa, na Península de Setúbal e em algumas zonas do Alentejo e do Algarve.



O número de horários vazios, afirmou, não permite apurar quantos alunos se encontram sem aulas: "Muitos de nós gostaríamos de saber responder ao número de alunos sem aulas. O sistema ainda não está montado para responder a isso. Vai estar. Temos de ter informação absolutamente rigorosa".



A proposta de Orçamento prevê "gastar mais 118 milhões de euros" para contrariar a falta de docentes, ainda segundo Fernando Alexandre. O ministro da Educação lembrou medidas que já vigoram, nomeadamente o apoio à deslocação e um novo concurso externo extraordinário destinado a estabelecimentos de ensino específicos. A proposta de Orçamento do Estado para 2026 enquadra um "aumento de seis por cento para as áreas da educação, ensino superior e ciência", o que equivale a "mais 621 milhões de euros" relativamente a este ano, observou Fernando Alexandre.

Outra medidas passam pelo pagamento do serviço docente extraordinário ou permitir que os professores prolonguem a carreira além da aposentação.



Na ótica do ministro, num universo de "mais de 128 mil professores, é natural que haja sempre horários por preencher, a questão é a rapidez com que é preenchido" cada horário.



