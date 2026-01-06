Em terra de Montenegro, Marques Mendes ganha embalo e confiança para vencer presidenciais

O candidato apoiado pelo PSD e CDS percorreu as várias bancas e ouviu praticamente apenas elogios. Há quem vote nele ("são cinco lá em casa") e quem prefira destacar as características físicas: "ouviu.



Marques Mendes ouviu também pedidos para que baixe a idade da reforma, apelos a uma maior atenção aos antigos combatentes e encontrou uma venezuelana que vive em Portugal há mais de 30 anos. "Vamos esperar que a situação [na Venezuela] evolua favoravelmente", vaticinou o candidato a Belém.



À noite, a caravana seguiu para Guarda, onde Marques Mendes brindou com ginjinha no centro da cidade e onde discursou num jantar para cerca de 400 pessoas. Disse que "há sinais" de que o próximo Orçamento do Estado não seja aprovado na Assembleia da República e que só ele é capaz de fazer as pontes e entendimentos necessários para "evitar crises políticas".



Depois de já ter tido o primeiro-ministro e ainda o ministro das Finanças na campanha presidencial, Marques Mendes contou esta segunda-feira com a presença do ministro adjunto e da Reforma do Estado, que até discursou. Gonçalo Matias, que manifesta apoio à candidatura de Marques Mendes, alertou que um Presidente da República não deve concordar sempre com o Governo, mas que os dois devem estar alinhados para resolver os problemas das pessoas.