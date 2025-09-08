Embaixadoras prestam homenagem às vítimas
As embaixadoras de França e Canadá em Lisboa prestaram homenagem às vítimas do acidente. Esta manhã, na Praça dos Restauradores, no memorial improvisado, deixaram flores por todas as 16 vítimas mortais e pelos 22 feridos.
Nas declarações aos jornalistas, as duas embaixadoras destacaram a colaboração das autoridades portuguesas.
Entre as vítimas mortais há dois cidadãos do Canadá e uma cidadã francesa, e dois cidadãos de cada uma destas nacionalidades entre os feridos.