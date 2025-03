Empresa do pai do candidato do PSD a Braga é cliente da Spinumviva

A noticia é avançada pelo Observador, que adianta que a gasolineira pagou mais de 194 mil euros à empresa familiar do primeiro-ministro e foi assim responsável por metade da faturação de 2022.



No debate da primeira moção de censura, Luís Montenegro tinha-se referido a uma empresa de comércio de combustíveis, como uma as clientes da Spinumviva...



Ao Observador, João Rodrigues confirmou o negócio, mas disse não ter qualquer ligação formal ou informal à gasolineira.



O candidato à Câmara de Braga é também casado com Inês Varajão Borges, contratada pela Spinumviva, em 2022, como especialista em proteção de dados.



É também um dos sócios fundadores do escritório de advocacia de Hugo Soares... atual líder parlamentar e secretário-geral do PSD.