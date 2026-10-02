Empresários e ex-ministros de Cavaco e Guterres defendem coligação PS e PSD em manifesto

Entre os subscritores a que o Expresso teve acesso estão nomes como o empresário José Roquette, bem como os ex-ministros Daniel Bessa (ex-ministro da Economia de António Guterres), Miguel Cadilhe (ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva) e Silva Peneda (antigo ministro do Emprego de Cavaco e ex-presidente do Conselho Económico e Social), ou ainda Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto, que também ainda envolvido no estudo sobre “bloqueios e reformas” coordenado por Pedro Passos Coelho e o socialista Sérgio Sousa Pinto.

“Parece-nos que os portugueses [pelo menos a maioria que elegeu Seguro nas presidenciais] concorda com uma estrutura política diferente da que temos agora, até porque a que temos agora foi a que fez surgir o Chega”, diz José Roquette ao Expresso.





O manifesto considera que as mudanças estruturais precisam de um horizonte de duas ou três legislaturas e entendem queNo texto do “Manifesto pelo Bom Entendimento em Democracia”, os subscritores sublinham que socialistas e sociais-democratas “parecem mais empenhados em culpar os governos precedentes do que em fazer melhor”.diz Roquette.No topo das reformas identificam a do sistema eleitoral, lembrando que a atual Constituição já prevê a introdução de círculos uninominais, a descentralização e regionalização. Pedem também simplificação fiscal, reforma da justiça e da Educação.