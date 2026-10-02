Política
Empresários e ex-ministros de Cavaco e Guterres defendem coligação PS e PSD em manifesto
Os subscritores de um manifesto apelam a que PS e PSD "iniciem, tão rápida e solidamente quanto possível", negociações no sentido de "chegarem a um acordo de médio e longo prazo que vá além dos ciclos eleitorais".
Entre os subscritores a que o Expresso teve acesso estão nomes como o empresário José Roquette, bem como os ex-ministros Daniel Bessa (ex-ministro da Economia de António Guterres), Miguel Cadilhe (ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva) e Silva Peneda (antigo ministro do Emprego de Cavaco e ex-presidente do Conselho Económico e Social), ou ainda Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia do Porto, que também ainda envolvido no estudo sobre “bloqueios e reformas” coordenado por Pedro Passos Coelho e o socialista Sérgio Sousa Pinto.
O manifesto considera que as mudanças estruturais precisam de um horizonte de duas ou três legislaturas e entendem que “não há razões ideológicas, ou históricas, que impeçam os dois partidos de se entenderem num acordo” de bloco central.
“Parece-nos que os portugueses [pelo menos a maioria que elegeu Seguro nas presidenciais] concorda com uma estrutura política diferente da que temos agora, até porque a que temos agora foi a que fez surgir o Chega”, diz José Roquette ao Expresso.
No topo das reformas identificam a do sistema eleitoral, lembrando que a atual Constituição já prevê a introdução de círculos uninominais, a descentralização e regionalização. Pedem também simplificação fiscal, reforma da justiça e da Educação.