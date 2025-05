Spinumviva diz que serviços foram prestados antes da posse de Luís Montenegro

Passa depois a elencar os serviços que têm que ver com nomes “vindos a público” da atividade da Spinumviva “nos anos de 2021 a 2023”.



No comunicado, sublinha que estas empresas que ainda não tinham sido referidas, foram clientes pontuais. Refere ainda que a duração dos serviços variou entre seis e 18 meses e em nenhum destes casos os valores dos serviços prestados excedeu um montante mensal superior a 1500 euros.



Elenca assim em 2021 a “Portugalenses e Beetsteel (consultoria na área da gestão estratégica e empresarial) e Inetum (na área da adaptação ao RGPD) - todos com valores reduzidos de serviços e respetivo valor”; em 2022, a “Itau e Sogenave, com serviços na área do RGPD, de valor reduzido”; em 2022 e 2023 a “Grupel, com trabalhos iniciados num ano e concluídos no outro”.



Em relação ao Grupo Rodrigues, refere o texto que "já foi dado conhecimento público pelo próprio" e que "os serviços foram prestados em 2021 e 2022".



A Spinumviva reitera ainda “a informação já publicitada de que desde 2023 os clientes permanentes na área da proteção de dados representam mais de 99% da faturação”.



"Nenhumas dessas empresas é cliente da Spinumviva desde as datas indicadas", garante a empresa.



No dia em que foi noticiado pelo Correio da Manhã que o primeiro-ministro inaugurou um hotel da Beetsteel, que era cliente da Spinumviva, menos de dois meses depois de tomar posse, a empresa da família de Luís Montenegro emitiu esta tarde um comunicado relativo aos novos clientes revelados esta semana, valores e datas dos serviços prestados.A Spinumviva sublinha desde logo que