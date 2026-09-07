Ensino superior. Problemas no acesso e na oferta

“Nos últimos 15 anos, o número de estudantes estrangeiros quadruplicou, passando de 20 mil para 80 mil alunos, no ano letivo de 2024/2025.”





Quanto aos cursos com a média mais elevada, em 2024/2025 no concurso nacional de acesso, os três que lideram são da Universidade do Porto.





Engenharia Aeroespacial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto liderou a tabela com 19,5 valores.





Também da mesma faculdade, surge em segundo lugar Engenharia e Gestão Industrial (19) e Medicina (18,8), da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.









Apenas um ano após o ingresso nos cursos do Concurso Nacional de Acesso, o abandono (sem ser para mudar de curso ou instituição) “atingiu os 30% das entradas em 2022/2023 ou 2023/2024”.

Tendo sido verificado que é maior a tendência para abandonar cursos com nota média de entrada mais baixa.

Números da oferta

No que diz respeito à oferta, “os 81 cursos oferecidos tanto pelo setor público como pelo privado têm um peso particularmente relevante, uma vez que abrangem mais de metade das ofertas”, assinala a PORDATA.





Todos tiveram “mais de mil novas entradas no biénio 2023/24-2024/25”.

No que diz respeito aos cursos exclusivamente oferecidos por instituições privadas, contabilizam-se 116.





Entre eles surgem Cinema e Arte dos Media, Gestão Aeronáutica e Gestão Comercial e de Retalho. “Todos com mais de 60 novos ingressos no biénio 2023/24-2024/25.”

Na comparação a 10 anos, estas áreas registaram um aumento de quase mais 10 mil alunos inscritos (uma subida de 57 por cento).

O aumento de estudantes estrangeiros no ensino superior tem sido estável e regista um crescimento de, verifica a base de dados estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos (PORDATA).Oscom mais alunos inscritos no ensino superior português, em 2024/25, sãoNo entanto, se há mais alunos inscritos no ensino superior, a Pordata alerta para aNo que diz respeito à, “mais de metade dos alunos de licenciatura (51%) e mestrado integrado (55%) concluem os cursos no tempo esperado”, tanto no público como no ensino superior privado.Já os cursos de. Por exemplo, Ciências Sociais, Engenharia Eletrotécnica e Línguas, Literaturas e Culturas.A PORDATA destaca aindaque têm acolhido cada vez mais interessados. “O número de novos inscritos em áreas(acrónimo em inglês para) tem vindo a crescer em número e em proporção.”Menos expressivo é o número denestas áreas. Em 2024/2025 o aumento foi de 30 por cento face a 2014/15.é a base de Dados de Portugal Contemporâneo, organizada e desenvolvida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.