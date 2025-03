Entidade para a Transparência analisa declarações de Luís Montenegro

As declarações de rendimentos, património e interesses do primeiro-ministro estão em "verificação" pela Entidade para a Transparência.

A informação foi dada hoje à agência Lusa pela Entidade para a Transparência.



É esta a entidade que compete analisar e fiscalizar as declarações apresentadas, e se houver alguma irregularidade notifica para a declaração ser corrigida.



Se o declarante não fizer a correção a entidade comunica ao Ministério Publico que pode então abrir uma investigação.



Luís Montenegro pediu no início da semana uma auditoria sobre o cumprimento e evolução de todas as obrigações declarativas que apresentou.