Entidade para a Transparência confirma verificações das declarações apresentadas por Montenegro

A Entidade para a Transparência confirma que está a fazer as verificações das declarações apresentadas por Luís Montenegro. A ITAU é um dos clientes da Spinumviva e aparece como a empresa que mais aumentou a faturação com entidades do Estado desde a tomada de posse do atual Governo. Em comunicado, a Spinumviva confirmou a prestação de serviços às novas empresas, mas diz que os valores são abaixo dos 1.500 euros por mês. E garante que nenhuma destas empresas é ainda cliente.