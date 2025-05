Entre rosas e morcelas, Pedro Nuno insiste no IVA zero no cabaz alimentar

Pedro Nuno Santos começou o terceiro dia de campanha no mercado municipal de Leira, onde esteve acompanhado do cabeça de lista do PS por este círculo eleitoral, Eurico Brilhante Dias.

Logo à chegada recebeu uma rosa vermelha de uma apoiante e ouviu ainda um cumprimento ao "futuro primeiro-ministro", como um outro simpatizate lhe chamou. Lá dentro, o líder socialista foi oferecendo rosas pelas comerciantes das diferentes bancadas de peixe ou de fruta.

"Vamos reduzir o IVA para zero", insistiu Pedro Nuno na mensagem, especificando que é o IVA no peixe, na carne e na fruta ao mesmo tempo que ia deixando um desejo de "bom trabalho".

Uma das comerciantes concordou: - "É um boa medida, boa ideia".

No seu programa, o PS propõe a aplicação de IVA zero a um "cabaz alimentar" para ajudar as famílias a reduzir as despesas com alimentação e esta medida tem sido insistentemente repetida pelo secretário-geral do PS.

Uma banda de jazz foi marcando o ritmo da visita ao mercado, onde a comitiva socialista percorreu as diversas bancadas e lojas do mercado e lhe foi oferecida uma morcela e até uma receita para cozinhar este enchido -- grelhada e acompanhada de broa amarela bem fresquinha -- e que alguém descreveu como "a melhor de Leiria".

Perante eleitores que ainda não sabem em quem votar no próximo dia 18, Pedro Nuno disse: - "Temos que trabalhar e tentar convencer os indecisos".

Já depois de sair do mercado, o líder socialista e candidato a primeiro-ministro comeu uma brisa do Lis, um doce tradicional, ouviu uma senhora dizer-lhe que "é um prazer vê-lo em Leiria" e alguém a alertar para o "caos na saúde" nesta cidade, para a demora no atendimento no hospital e para a perda de direitos como cidadãos portugueses em detrimento dos estrangeiros .

"Pegue lá uma rosa para si e vamos tratar de todos, está bem? Num país inclusivo para todos", respondeu Pedro Nuno Santos.

De Leiria, o líder socialista seguiu para a Marinha Grande, onde visitou uma fábrica de moldes e fez questão de defender que o "país deve apostar mesmo na indústria".

"A indústria de moldes é um dos bons exemplos da indústria nacional e Portugal se quiser pagar melhores salários é mesmo na indústria que nós temos que apostar e esta visita serve também para isso, para sinalizarmos esta aposta que nós queremos fazer na transformação da economia portuguesa", salientou.

Pedro Nuno realçou que uma das prioridades do PS "é a transformação da economia portuguesa e que a indústria é, precisamente, uma das bases da estratégia para transformar a economia de Portugal.