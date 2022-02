Entrevista a Nuno Melo, candidato à liderança do CDS-PP

O eurodeputado e candidato à presidência do CDS-PP foi questionado sobre a política de alianças do partido no horizonte das próximas eleições, que serão ao Parlamento Europeu, dentro de dois anos, e remeteu uma posição para a sua moção de estratégia global ao Congresso, mas adiantou que, "intuitivamente, a disponibilidade dos partidos tem de ser ir a votos sozinhos".





Nuno Melo diz acreditar no CDS e na sua sobrevivência,

O eurodeputado considera que, na atual composição do Parlamento, em que o CDS deixou de estar representado, há eleitorado que também deixou de estar refletido, aqueles que se revêm numa "direita com coração".



Nesse sentido, achou "um exercício de honestidade" que a Iniciativa Liberal se queira sentar entre o PS e o PSD, considerando que, tal como no Parlamento Europeu, os liberais portugueses são de "centro-esquerda"."O PCP faz a festa do Avante com convidados da FARC [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, extintas em 2016] e imagens da revolução bolchevique atrás? Viu algum cerco sanitário?", questionou.Para Nuno Melo, os partidos da esquerda são os adversário políticos do CDS e é contra esta que quer concentrar esforços. Já o PSD, apontou, continuará a ser para o CDS "um adversário político às vezes" e, às vezes, também "um parceiro preferencial", reconhecendo a "realidade inultrapassável de alianças" entre os dois partidos.Questionado sobre a permanência da sede do CDS-PP no edifício que ocupam no largo Adelino Amaro da Costa, em Lisboa, Nuno Melo respondeu que apesar do caráter histórico do edifício, o que mais o angustia são os funcionários que têm os seus "empregos em risco" pela perda de recursos financeiros, sobretudo a subvenção estatal.

Além de Nuno Melo, também o dirigente Miguel Mattos Chaves anunciou a candidatura à liderança do CDS-PP.