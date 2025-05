Entrevista à RTP. Rui Rocha considera "natural líder da IL ir para o governo"

Foto: Francisco Romão Pereira - RTP

Rui Rocha revela também que "houve contactos com o PSD para uma coligação" pré-eleitoral, mas que optou por perceber o peso do partido em eleições. Na mesma entrevista, conduzida pelo jornalista Vítor Gonçalves, Rui Rocha, que descreve o seu partido como uma formação talhada para "fazer diferente", afirma mesmo que "é natural o líder da IL para o governo".



Olhando à governação de PSD e CDS-PP, o número um dos liberais estima que a Aliança Democrática "ficou muito aquém" no domínio da habitação. Quanto ao Serviço Nacional de Saúde, Rui Rocha concluir que "o que temos hoje" é um sistema público "fragilizado".



No que toca à política de privatizações defendida pela IL, o dirigente partidário descreve a alienação da TAP como "uma prioridade". Por outro lado, nas suas palavras, "não é uma prioridade privatizar a Caixa Geral de Depósitos e a RTP".