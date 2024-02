Entrevista à RTP. Rui Tavares entende que não deve haver "nenhuma espécie de tabu à esquerda"

Foto: Pedro Pina - RTP

"Creio que Portugal tem de se aproximar das melhores práticas europeias em políticas de aliança", disse Rui Tavares, observando que na Europa, "em geral não há governos de maioria absoluta".



"Há governos com três, quatro e cinco partidos. Eles podem ter um apoio parlamentar, ou se tiverem negociado um programa do governo que seja suficientemente profundo, que responda às preocupações das pessoas e que seja detalhado para que possa ser escrutinado, pode incluir participação no governo", explicou.



"Isso não deve ser excluído nem deve ser nenhuma espécie de tabu à esquerda", salientou o líder do Livre.



Rui Tavares admite, assim, fazer parte de uma maioria de governo com o Bloco de Esquerda e PCP, apesar de apresentarem diferenças em matérias europeias.



Em relação à guerra na Ucrânia, Rui Tavares defende a continuidade do apoio a Kiev, considerando que "apoiar a Ucrânia não é só solidariedade, é também interesse nosso porque é a melhor garantia de não sermos levados para uma guerra no continente europeu".



O líder do Livre defende ainda que é necessário um comissário europeu para a Defesa, argumentando que "a UE só consegue ser um projeto de paz se for credível no plano internacional, não estiver dependente dos EUA e tiver a sua autonomia estratégica".



Esta é a primeira de uma série de entrevistas aos líderes partidários para ver nos próximos dias no Telejornal. , disse Rui Tavares, observando que na Europa, "em geral não há governos de maioria absoluta"."Há governos com três, quatro e cinco partidos. Eles podem ter um apoio parlamentar, ou se tiverem negociado um programa do governo que seja suficientemente profundo, que responda às preocupações das pessoas e que seja detalhado para que possa ser escrutinado, pode incluir participação no governo", explicou., salientou o líder do Livre.Em relação à guerra na Ucrânia,porque é a melhor garantia de não sermos levados para uma guerra no continente europeu".O líder do Livre defende ainda que é, argumentando que "a UE só consegue ser um projeto de paz se for credível no plano internacional, não estiver dependente dos EUA e tiver a sua autonomia estratégica".