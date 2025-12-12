Entrevista ao programa "Decisão Nacional". Carneiro contra voto eletrónico à distância nas Presidenciais

Em entrevista ao programa Decisão Nacional, da RTP Internacional, José Luís Carneiro manifestou-se contra o voto eletrónico à distância e lamentou que o governo não tenha assegurado o voto presencial em mobilidade para a eleição do Presidente da República.









De resto é contra outra modalidade de voto que não seja o voto presencial para a eleição do Chefe de Estado, como “símbolo de vinculação dos cidadãos ao Presidente da República”.









Quanto ao resultado que o candidato apoiado pelo PS, António José Seguro, possa ter na eleição para a presidência da República, José Luís Carneiro, não se compromete: “Se me perguntar hoje qual é o candidato que está melhor posicionado nas comunidades eu não lhe sei dizer”.









Ainda assim reitera que António José Seguro, “o candidato que os órgãos do PS decidiram apoiar tem o perfil adequado para Presidente da República”.



O Secretário-Geral do PS defende maior proximidade do partido às comunidades portuguesas no estrangeiro.





Depois de ter perdido os deputados eleitos pelos círculos da emigração, José Luís Carneiro, em entrevista ao programa Decisão Nacional, da RTP Internacional disse que quer recuperar “uma agenda de modernização para as comunidades portuguesas” que aposte na ligação do Estado aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro.









Sobre a perda de votos do PS junto das comunidades, o secretário-geral do PS considerou que o partido não apresentou “candidatos com o perfil de proximidade e de conhecimento das comunidades portuguesas”, como devia ter feito.







