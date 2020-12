Entrevista da RTP com o candidato presidencial do PCP João Ferreira

O candidato presidencial comunista, João Ferreira, considerou "inqualificável" o homicídio de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF e lembrou que esse não é o único caso referenciado de violações de direitos humanos pelo SEF. Para João Ferreira, deve ser criado um mecanismo de garantia de direitos, que pode não excluir a extinção do SEF.