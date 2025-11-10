Entrevista RTP. Ministra do Trabalho diz que anúncio da greve é "extemporâneo"

(em atualização)



Em entrevista à RTP Notícias, Maria do Rosário Palma Ramalho criticou a postura da UGT mas disse acreditar que ainda será possível fechar um acordo com os parceiros sociais.

A ministra do Trabalho insistiu ainda que esta é a altura certa para fazer uma reforma laboral e que a legislação poderá melhorar "direitos e garantias dos trabalhadores".





"As confederações sindicais não vocalizam esta parte, mas na verdade há um conjunto de direitos dos trabalhadores que são reforçados nesta reforma", afirmou a ministra, dando como exemplo a licença parental.





Questionada sobre a necessidade do novo pacote laboral, a governante considerou que é quando o mercado de trabalho está robusto e sem sobressaltos económicos que se devem fazer reformas estruturais.







"É nestas alturas que temos tempo de refletir sobre a necessidade que existe de adaptar o mercado de trabalho, e também a legislação laboral, aos desafios do século XXI, do trabalho na era digital", vincou.



Para a ministra do Trabalho e Segurança Social, a legislação laboral atual não acompanha a evolução do mercado de trabalho.







"Temos problemas estruturais muito graves que decorrem, justamente, entre outros fatores, do facto da nossa legislação não acompanhar a economia e não promover a produtividade. Basear-se de um modelo de trabalho que é do século XX, que é até do século XIX", criticou a ministra.





A governante apontou para os baixos níveis de produtividade no país "28 por cento abaixo da média europeia", um nível salarial "35 por cento abaixo da média europeia" e uma significativa disparidade salarial entre homens e mulheres, acima dos 14 por cento.