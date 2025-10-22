Política
Entrevista RTP. Montenegro sublinha contributos de Pinto Balsemão para a democracia
Em entrevista à RTP, o primeiro-ministro e líder do PSD salienta que Francisco Pinto Balsemão deixou muitas marcas no partido e no país, tendo sido um dos inspiradores da matriz identitária e ideológica do PPD.
Para o chefe de Governo, a liderança de Pinto Balsemão antecipou uma das décadas mais prósperas de Portugal, já sob a liderança de Cavaco Silva.
Luís Montenegro assinala que lhe é devido o reconhecimento pelo seu contributo na construção dos "alicerces" do atual regime.