Entrevista RTP. Montenegro sublinha contributos de Pinto Balsemão para a democracia

Em entrevista à RTP, o primeiro-ministro e líder do PSD salienta que Francisco Pinto Balsemão deixou muitas marcas no partido e no país, tendo sido um dos inspiradores da matriz identitária e ideológica do PPD.

Luís Montenegro destaca a sua visão "cosmopolita" e "universalista" do pensamento político e, em concreto, os contributos da revisão constitucional de 1982 e papel que desempenhou no processo de adesão de Portugal na CEE.



Para o chefe de Governo, a liderança de Pinto Balsemão antecipou uma das décadas mais prósperas de Portugal, já sob a liderança de Cavaco Silva.



Luís Montenegro assinala que lhe é devido o reconhecimento pelo seu contributo na construção dos "alicerces" do atual regime.