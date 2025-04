Entrevista RTP. Rui Tavares garante que Livre tem "gente para assumir cargos"

No dia seguinte ao debate com Pedro Nuno Santos, Rui Tavares pressiona o PS a negociar à esquerda, em vez de apelar ao voto útil.Para que o Livre inicie negociações, Rui Tavares explica que há certas condições. Em primeiro lugar, o futuro primeiro-ministro “não pode cair noutro caso como o de Luís Montenegro” e o Governo deve "elevar a fasquia com preferência audições prévias". O porta-voz do Livre exige ainda que “não haja qualquer privatização do SNS, que haja investimentos na habitação e educação, que não haja nenhum abandono do apoio à Ucrânia e que haja um reconhecimento da independência da Palestina”.Para Rui Tavares, estas exigências são atendíveis, “não só da parte do PS, como de outros partidos da esquerda e da ecologia”.Sobre a polémica que levou à queda do executivo de Luís Montenegro, Rui Tavares defende audições prévias dos políticos, tal como acontece na Europa com os comissários europeus.