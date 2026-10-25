"Enxovalho para a democracia". BE condena "violência policial" e critica Governo

"Enxovalho para a democracia". BE condena "violência policial" e critica Governo

O Bloco de Esquerda aponta responsabilidades ao Governo e acusa o primeiro-ministro de responder à crise na Habitação com "violência policial".

RTP /
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"Luís Montenegro respondeu à força grande, democrática e pacífica das ruas com violência policial, batendo, perseguindo, encurralando", acusou o coordenador do Bloco de Esquerda. "Toda a nossa solidariedade com quem foi agredido e perseguido nesta madrugada, só por se ter manifestado pacificamente".

A polícia, disse ainda José Manuel Pureza, "bateu a mando do Governo de Luís Montenegro".

Entre as críticas, o bloquista apontou que este executivo é "tão forte a mandar bater, tão em choque com a Constituição, a fazer da repressão a frio a sua única resposta à crise descontrolada da Habitação".

"Um Governo assim é um enxovalho para a democracia", continuou. "Este Governo não representa o povo português".
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