ERC preocupada com aumento da desinformação

por Marta Pacheco - Antena 1

Foto: Andre Dias Nobre - AFP

A menos de dois meses das eleições autárquicas, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social mostra-se preocupada com o aumento da desinformação no país.

A ERC chama a atenção para os casos de partilha de informações falsas, que, em Portugal, mais do que duplicaram no período entre as eleições europeias e as eleições legislativas.

A ERC deverá desenvolver novo estudo durante as eleições presidenciais, no início do próximo ano.

Em Portugal não há uma legislação específica para criminalizar a divulgação de notícias falsas ou de desinformação.

A presidente do Conselho de Opinião da RTP considera que a rádio e a televisão de Portugal devem apostar numa estratégia clara de luta contra a desinformação.

Deolinda Machado, diz que essa luta não pode ser apenas uma intenção, mas deve passar a ideias concretas, algo que o Conselho de Opinião tem defendido.
Deolinda Machado defende que o serviço público de rádio e televisão deve ter a missão de ajudar as pessoas a identificar desinformação.

A presidente do Conselho de Opinião da RTP que aponta também nesta entrevista à agência Lusa que não é possível avançar com a reorganização da empresa se não houver investimento. Dá como exemplos a rede de emissores da rádio e os canais internacionais da RTP.
