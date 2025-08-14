ERC preocupada com aumento da desinformação
Foto: Andre Dias Nobre - AFP
A menos de dois meses das eleições autárquicas, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social mostra-se preocupada com o aumento da desinformação no país.
A ERC deverá desenvolver novo estudo durante as eleições presidenciais, no início do próximo ano.
Em Portugal não há uma legislação específica para criminalizar a divulgação de notícias falsas ou de desinformação.
A presidente do Conselho de Opinião da RTP considera que a rádio e a televisão de Portugal devem apostar numa estratégia clara de luta contra a desinformação.
Deolinda Machado, diz que essa luta não pode ser apenas uma intenção, mas deve passar a ideias concretas, algo que o Conselho de Opinião tem defendido. Deolinda Machado defende que o serviço público de rádio e televisão deve ter a missão de ajudar as pessoas a identificar desinformação.
A presidente do Conselho de Opinião da RTP que aponta também nesta entrevista à agência Lusa que não é possível avançar com a reorganização da empresa se não houver investimento. Dá como exemplos a rede de emissores da rádio e os canais internacionais da RTP.