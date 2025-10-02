Escola de Viana do Alentejo é exemplo da obra CDU 

por Isabel Cunha

Paulo Raimundo foi a Viana do Alentejo, distrito de Évora, mostrar que, ao contrário de outros partidos, a CDU tem obra para apresentar. O projeto de requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa esteve na gaveta durante o mandato socialista.

A CDU ganhou a Câmara nas últimas autárquicas e avançou com a requalificação da escola. Um orçamento de 3,6 milhões de euros, dos quais 1,2 foram financiados pelo município, num plano que tinha sido elaborado pela gestão PS, mas nunca executado.

Foi uma obra de remodelação quase na totalidade: temos salas, o refeitório, a cozinha completamente renovada, uma biblioteca excelente, foi praticamente 90% da escola", explicou o Presidente da Câmara e recandidato, Luís Miguel Duarte.

O secretário-geral do PCP defendeu que esta obra mostra que “o Governo transferiu as dores de cabeça para os municípios, mas não transferiu os medicamentos”, numa alusão à transferência de competências, processo que começou em 2018.

Na volta pelo país, Paulo Raimundo vai a praticamente todos os concelhos onde é poder, para apresentar a obra da CDU e sublinhar que o poder autárquico vai resolvendo alguns problemas, nomeadamente a habitação.
