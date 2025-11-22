Escutas a Costa marcam dia dos candidatos presidenciais

As escutas que envolveram António Costa marcaram o dia dos candidatos presidenciais.

RTP /
Foto: Leon Neal - Pool via REUTERS

VER MAIS
Entre críticas à atuação da Procuradoria-Geral da República, os candidatos à Presidência da República pedem uma justiça mais rápida e eficaz.

Na Feira de Vinhos e Sabores, em Pinhel, Luís Marques Mendes foi recebido com um brinde de incentivo à candidatura. Se fôr eleito, o antigo líder dos social-democratas promete um pacto entre os dois principais partidos e desvaloriza a polémica das escutas a António Costa.
Para António José Seguro foi uma manhã soalheira, depois de um dia marcado por acontecimentos cinzentos na justiça. Na Lousã, pediu mais vontade política para fazer mudanças.

Foi também esse o apelo de João Cotrim de Figueiredo, que esta manhã ouviu as queixas dos comerciantes da Feira da Ladra, em Lisboa. Aos microfones, deixou críticas à atuação do Ministério Público.

No Mercado de Benfica, Catarina Martins pesou vários produtos, mas é a balança da justiça que a preocupa.
PUB
PUB