Escutas a Costa marcam dia dos candidatos presidenciais

Entre críticas à atuação da Procuradoria-Geral da República, os candidatos à Presidência da República pedem uma justiça mais rápida e eficaz.





Para António José Seguro foi uma manhã soalheira, depois de um dia marcado por acontecimentos cinzentos na justiça. Na Lousã, pediu mais vontade política para fazer mudanças.





Foi também esse o apelo de João Cotrim de Figueiredo, que esta manhã ouviu as queixas dos comerciantes da Feira da Ladra, em Lisboa. Aos microfones, deixou críticas à atuação do Ministério Público.





No Mercado de Benfica, Catarina Martins pesou vários produtos, mas é a balança da justiça que a preocupa.

Na Feira de Vinhos e Sabores, em Pinhel, Luís Marques Mendes foi recebido com um brinde de incentivo à candidatura. Se fôr eleito, o antigo líder dos social-democratas promete um pacto entre os dois principais partidos e desvaloriza a polémica das escutas a António Costa.