Presidenciais 2026
Escutas a Costa marcam dia dos candidatos presidenciais
As escutas que envolveram António Costa marcaram o dia dos candidatos presidenciais.
Entre críticas à atuação da Procuradoria-Geral da República, os candidatos à Presidência da República pedem uma justiça mais rápida e eficaz.
Para António José Seguro foi uma manhã soalheira, depois de um dia marcado por acontecimentos cinzentos na justiça. Na Lousã, pediu mais vontade política para fazer mudanças.
Foi também esse o apelo de João Cotrim de Figueiredo, que esta manhã ouviu as queixas dos comerciantes da Feira da Ladra, em Lisboa. Aos microfones, deixou críticas à atuação do Ministério Público.
No Mercado de Benfica, Catarina Martins pesou vários produtos, mas é a balança da justiça que a preocupa.