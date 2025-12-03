Escutas que envolvem António Costa abrem debate entre Seguro e Marques Mendes

(em atualização)





No dia em que é conhecido que António Costa foi alvo de mais de 50 escutas, no âmbito da Operação Influencer, António José Seguro mostrou-se “preocupadíssimo” com esta situação que considera “grave”.



“Estou preocupadíssimo com o que li hoje e com o que se passou há dois anos”, começou o antigo secretário-geral do socialista, recordando que, em 2023, a procuradora-geral da República comunicou que “o primeiro-ministro de Portugal estava a ser investigado e, passado dois anos, não há absolutamente nenhum facto que prove” essa investigação.



E, segundo Seguro, “dois anos num caso destes é uma situação muito grave”, principalmente porque o se vai sabendo, nos últimos tempos, é através de escutas “que não têm a ver com aquele processo”.



“Não percebo como é que estão num processo de investigação. Não compreendo”, assumiu ainda. “Nós estamos a falar de um cidadão que é presidente do Conselho Europeu, que era primeiro-ministro na altura. O país perdeu um Governo, o país foi a votos (…) e passou a ter uma situação de instabilidade política(…). E ninguém responde? Ninguém é responsável?”



Por isso, repetiu, que considera a situação grave.

"Justiça está doente" e precisa de reforma

Luís Marques Mendes que, anteriormente sobre as escutas tinha referido que a “lei tinha sido cumprida”, afirmou que “é preciso, rapidamente (…), dar um pontapé de saída para um Pacto na Justiça”. E, à semelhança do adversário, também vê gravidade nesta situação que envolver António Costa.





“Isto confirma que a Justiça está doente”, disse Marques Mendes, acrescentando: “Primeiro: violação do segredo de Justiça”.



“É gravíssimo”, salientou, e “não se resolve como o Ministério Público pretende com uma participação-crime contra a revista Sábado e os seus jornalistas”, uma vez que “os jornalistas não assaltaram o Ministério Público, alguém lhes passou a informação”. Por isso, Marques Mendes considera que quem devia ser investigado é quem terá passado essas informações.



Houve ainda um segundo ponto em que Marques Mendes concordou com António José Seguro: “é inqualificável” que o caso Operação Influencer ainda não esteja encerrado. Isto é: “ou arquivada – se não houver provas – ou então com acusação”.



O Ministério Público, reforçou o ex-líder social democrata, “não pode ter uma investigação até a eternidade”. Além de que, considerou ainda, “é lamentável” durar mais de dois anos.



Marques Mendes apresentou ainda um outro ponto que considera importante neste caso: “ninguém até hoje deu uma justificação cabal e definitiva” sobre os 75 mil euros que apareceram, na mesma altura das investigações a António Costa, no gabinete do chefe de Gabinete do primeiro-ministro.



“Tudo isto mostra que as coisas estão, de facto, mal”, concluiu, sublinhando que para além de respostas é necessário um entendimento da “classe política” para fazer as reformas precisas “para pôr a Justiça a funcionar melhor”.



A intervir ainda sobre o mesmo tema, António José Seguro concordou que “as respostas devem ser dadas já” e não se pode esperar pelas eleições presidenciais.



“Isto é uma questão de credibilidade, de respeito”, adiantou o socialista.





Embora os dois candidatos estejam de acordo quanto às falhas da Justiça e as faltas de resposta neste caso, Marques Mendes quis definir as diferenças relativamente ao adversário e afirmou que “a Justiça tem de ser reformada” e que tal começa “num entendimento de caráter interpartidário”.





“Acho que precisamos de pedir explicações, mas precisamos, acima de tudo, de unir os partidos, definir quais são as prioridades (…), porque não podemos ficar por generalidades”.





Seguro, por seu lado, recordou que Marques Mendes é membro do Conselho de Estado e que, por isso, “podia ter aconselhado os presidentes da República a poderem agir e a fazer esse pacto na Justiça”. E se for eleito, o ex-líder do PS disse que começava com “uma reforma na área administrativa e na área fiscal”.





“Temos vários problemas com a Justiça. Uns têm mais visibilidade pública, mas outros têm consequências na vida das pessoas e na vida das empresas”, referiu. “Uma das limitações hoje a uma melhor economia, a uma economia mais competitiva, é a lentidão com que os tribunais administrativos e os tribunais fiscais funcionam”.





No combate à corrupção ambos concordam. Marques Mendes acha que é “preciso reforçar os meios” e Seguro quer que a lei seja aplicada a todos, “seja primeiro-ministro, seja um cidadão normal”.

Divergências socialistas e social-democratas



Se Marques Mendes for eleito e ficar mais poder no espaço político mais à direita, António José Seguro considera que não há perigo mais “há um desequilíbrio político”.



“Neste momento, há um desequilíbrio completo da direita, que tem a maioria das juntas de freguesia, das câmaras municipais, do Governo Regional da Madeira, do Governo Regional dos Açores, a maioria do parlamento. Portanto, há um desequilíbrio do sistema e o país tem a ganhar se o sistema político estiver equilibrado”, argumentou.



Por isso, António José Seguro considerou que, “nestas eleições, o país tem a ganhar com o equilíbrio do sistema e tendo, no meu caso concreto, como presidente da República”. A questão, explicou ainda, não é a independência enquanto candidato, mas a sensibilidade mais social.



“O país precisa de ter alguém que equilibre e que, sobretudo, faça com que grande parte dos portugueses se sinta representado como presidente da República”, rematou o candidato socialista.



Em resposta, Luís Marques Mendes disse já ter dado “provas” da sua independência e recordou que, quando António Guterres foi primeiro-ministro e Jorge Sampaio presidente da República, já estavam “os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, dois socialistas no topo do Estado”. E recordou que o adversário em debate fez parte desse mesmo Governo de Guterres e “nunca se queixou de haver essa concentração de poder”, porque “é uma situação normal e natural”.



O importante, na ótica do social-democrata, “é saber se quem exerce a Presidência é capaz de ser isento, imparcial, equidistante e independente”.



