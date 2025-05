Os partidos estão na rua em pré-campanha. À esquerda pede-se mais aproximação do PS para vencer a direita. À direita, os liberais apontam a "impreparação" do país para responder a uma crise como a do apagão de segunda-feira. O Chega diz que tinha de haver demissões no Governo por ter sido dito que não havia vítimas.