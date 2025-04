O Chega diz que a culpa da violência que aconteceu no Martim Moniz é de Carlos Moedas, por não ter autorizado a manifestação, apesar do parecer negativo da PSP. Os partidos à esquerda preferem olhar para as milhares de pessoas que estiveram na avenida. O PCP diz que "o povo não vai permitir" que "o fascismo saia da lama onde está atolado".