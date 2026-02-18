"Está a faltar sensibilidade". Carneiro critica resposta do Executivo às regiões afetadas pelo mau tempo

“Estas medidas cabem no perímetro dos apoios do Estado”, assegurou. “O que é que está a faltar ao Governo? Está a faltar sensibilidade e eficácia na resposta”. “Eu muito gostaria que o Governo pudesse ter a humildade democrática de que, aquilo que o PS propõe, pudesse aceitar e, se não aceitasse, que pudesse contestar”.







José Luís Carneiro vincou também que o cargo de ministro ou ministra da Administração Interna é “um dos mais difíceis do Governo”, sendo “muito importante experiência política”. A ministra Maria Lúcia Amaral demitiu-se na semana passada.







Executivo com “duas vozes distintas”

“Nós olhámos para as contas públicas e desde a primeira hora entendemos que o Governo tinha a necessidade de clarificar” essas contas, defendeu.

Governo “tem optado pelo Chega”, acusa Carneiro

Questionado pelo jornalista Vítor Gonçalves sobre se sente que não tem sido ouvido pelo Governo, o secretário-geral do PS respondeu que isso “é evidente para toda a gente”.



Carneiro enumerou as várias cartas que já enviou ao primeiro-ministro com propostas para áreas como a saúde, a habitação ou a defesa, acusando o Governo de “impreparação política” e de não o querer demonstrar aos seus adversários políticos.



“O Governo tem dado mostras de que não quer dialogar com o Partido Socialista e tem optado pelo Chega e pelo dr. André Ventura”, acusou.



Para José Luís Carneiro, compete ao Executivo decidir com quem quer construir a estabilidade política, que neste momento disse ser frágil. “O primeiro-ministro não pode nem deve ignorar o Partido Socialista”, alertou.





“O primeiro-ministro tem ignorado e tem desconsiderado o Partido Socialista, e isso é inaceitável para os portugueses e portuguesas que desde 1976 confiaram no PS como um dos grandes partidos que sustenta a vida democrática”.



Isso acontece por “insensibilidade” e “sobranceria”, considerou Carneiro, falando em “sensibilidades que querem que definitivamente o dr. Luís Montenegro fique nas mãos do Chega”.





José Luís Carneiro disse ter falado com autarcas que se queixaram da falta de resposta do Governo na reposição da eletricidade e infraestruturas essenciais., exemplificou.Deu ainda o exemplo do apoio de dez mil euros às famílias para a recuperação das habitações afetadas, o que considera “insuficiente para responder às necessidades”.O PS propõe, por isso, que “o que for acima dos dez mil euros, as famílias possam garantir até dez por cento de esforço sobre o rendimento do ano anterior, e o que for acima dos dez por cento de esforço seja assegurado por parte do Estado”.Quanto à escolha de Paulo Fernandes para ser responsável pela reconstrução do território afetado pela tempestade, José Luís Carneiro disse que lhe parece “bem” e frisou que este “tem provas dadas na sua capacidade de executor de políticas públicas”.Questionado sobre se optaria por apoios mais amplos à população afetada mesmo que tal significasse um regresso aos défices, Carneiro respondeu que quer ainda “conhecer a posição do Governo”, já que ouviu “duas vozes distintas” no Executivo acerca desta matéria., afirmou.“Vi o Governo com duas posições e portanto vai ser muito importante a posição e a clarificação por parte do primeiro-ministro”, insistiu o socialista.Quanto à sua posição enquanto líder do PS, Carneiro disse que o primeiro-ministro poderá contar com o apoio do partido para que “não faltem os apoios necessários e indispensáveis às famílias, aos trabalhadores, às empresas e às autarquias”.