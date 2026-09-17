"Está enganada". PCP pede fixação do preço dos combustíveis e critica ministra do Ambiente

“Brutal injustiça”

“Isto é uma novela”, diz Raimundo sobre MAI

O PCP realiza esta quinta-feira mais de uma centena de ações de protesto em todo o país. Em declarações aos jornalistas no Cais do Sodré, em Lisboa, Paulo Raimundo criticou a ministra do Ambiente por considerar que ainda não está na altura de fixar os preços dos combustíveis.Questionado sobre as declarações desta semana de Maria da Graça Carvalho, segundo a qual a fixação dos preços do combustível não está prevista, o secretário-geral do PCP afirmou que“Tudo o que é para facilitar a vida aos trabalhadores e populações, tudo o que é conter os lucros enormíssimos das Galps deste país, é sempre para mais tarde. Tudo o que é apertar a vida de quem trabalha é sempre ontem”, criticou.O PCP sugere que o preço dos combustíveis volte a ser fixado, como acontece na Madeira e nos Açores. “Precisamos de voltar a isso hoje, rapidamente”, apelou o secretário-geral do partido.“A senhora ministra acha que ainda não estamos no ponto em que é preciso tomar essas medidas.”, insistiu.Paulo Raimundo explicou aos jornalistas que o contacto com a população esta quinta-feira pretende chamar a atenção para o custo de vida e “injustiça na distribuição da riqueza que é criada”.“Nós estamos confrontados com um aumento brutal dos combustíveis” e do preço dos alimentos, aliados ao “aumento das taxas de juro e o que isso implica nos custos da habitação”, começou por enumerar.Falando numa “brutal injustiça”, o dirigente comunista referiu quedestacando a Galp, a banca e a grande distribuição.Paulo Raimundo falou ainda num “salário cada vez mais curto para o mês tão grande” e na “pensão que não chega”, garantindo ser “possível conter o aumento brutal do custo de vida”.Sobre a possibilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, Paulo Raimundo vincou que o PCP nunca se opôs “a que assuntos que precisam de ser esclarecidos sejam esclarecidos com os instrumentos todos que existem na Assembleia, inclusive as CPI”.“Andamos a ser todos os dias confrontados com declarações e declarações sobre as declarações”, afirmou.“Se o tempo que é gasto com isso fosse gasto na resolução dos problemas das pessoas (…) o país estaria melhor”, considerou o dirigente comunista.