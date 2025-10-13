Política
Autárquicas 2025
"Esta não é a amplitude da vitória que queríamos", admite Ventura
Foto: José Sena Goulão - Lusa
André Ventura diz que "esta foi uma noite boa para o Chega". No entanto, admite que "esta não é a amplitude da vitória" que desejavam e que o partido não atingiu todos os seus objetivos.
"Eu sempre disse que não há partidos de poder sem serem partidos autárquicos. Hoje demos esse primeiro passo, mas ainda estamos longe dos objetivos a que nos tínhamos proposto", disse.
"Este partido já não luta para ficar em segundo nem em terceiro. Este partido luta para vencer. Hoje não vencemos mas vamos lutar para vencer", garantiu Ventura.