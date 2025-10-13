Especial
Autárquicas 2025. As projeções, a contagem dos votos e a noite eleitoral ao minuto

"Esta não é a amplitude da vitória que queríamos", admite Ventura

André Ventura diz que "esta foi uma noite boa para o Chega". No entanto, admite que "esta não é a amplitude da vitória" que desejavam e que o partido não atingiu todos os seus objetivos.

"Esta foi uma noite boa para o Chega", disse Ventura, destacando que o partido "mais do que quadruplicou face a 2021"."No entanto, esta não é a amplitude da vitória que queríamos", admitiu.

"Eu sempre disse que não há partidos de poder sem serem partidos autárquicos. Hoje demos esse primeiro passo, mas ainda estamos longe dos objetivos a que nos tínhamos proposto", disse.

"Este partido já não luta para ficar em segundo nem em terceiro. Este partido luta para vencer. Hoje não vencemos mas vamos lutar para vencer", garantiu Ventura.
