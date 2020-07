Estado da Nação: Incidente em Santo Tirso foi "absolutamente intolerável", refere Costa

Foto: Mário Cruz - Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, classificou como "absolutamente intolerável" o incidente em Santo Tirso que levou à morte de dezenas de animais no passado fim de semana e admitiu repensar o quadro legal e a "orgânica do Estado" nesta matéria.