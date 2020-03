Estado de alerta. Governo admite penas de prisão por desobediência

Quem não cumprir as orientações das autoridades comete um crime e arrisca pena de prisão. O Governo fez questão de deixar o aviso



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, chama "igualmente à atenção que foi accionada a medida prevista na lei de bases da proteção civil que culmina em crime de desobediência como medida sancionatória agravada''



Desde esta sexta-feira que estão proibidos quaisquer eventos em recinto fechado com mais de mil pessoas e eventos ao ar livre com mais de 5 mil pessoas.



As discotecas e bares com espaços de dança estão de portas fechadas. Os centros comerciais e supermercados vão limitar a entrada de clientes.



Os navios de cruzeiro não podem desembarcar pessoas, à exceção dos passageiros portugueses.



O alastrar do vírus está a ser acompanhado por uma comissão permanente da Proteção Civil, que vai enviar mensagens à população com recomendações e avisos.



Por agora, o fecho de fronteiras não é uma opção e os transportes públicos vão continuar a funcionar normalmente.



Nas próximas quatro semanas, todas forças de segurança estão em prontidão.